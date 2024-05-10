Бородин Михаил Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Бородина) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бородин Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бородин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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