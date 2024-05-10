Бородин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Бородина) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бородин Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бородин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно