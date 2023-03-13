Опаринъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаринъ Михаилъ

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Место рождения

Балакаръ

Дата рождения

05.11.1897

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897

Отец: Опаринъ Данила

Мать: Опарина Анастасия

Балакаръ
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