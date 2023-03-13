Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Опаринъ Михаилъ
Опаринъ Михаилъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Балакаръ
Дата рождения
05.11.1897
Пол
Мужской
Отец
Опаринъ Данила
1864 г.р.
Мать
Опарина (Щипакина) Анастасия
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897
Отец:
Опаринъ Данила
Мать:
Опарина Анастасия
Балакаръ
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия