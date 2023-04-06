Иродов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродов Михаил Николаевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858

Отец: Иродов Николай Иванович

Мать: Иродова Екатерина Евграфова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и анна Иванова жена Пичугина. Таинство совершал священник Александр Красносельский с дьячком Иваном Восзнесемским. (ГАЯО ф.230 оп.8, д.22... Показать все
Смерть
Неизвестно
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