Иродов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858
Крещение
Неизвестно
Воспреемники: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и анна Иванова жена Пичугина. Таинство совершал священник Александр Красносельский с дьячком Иваном Восзнесемским. (ГАЯО ф.230 оп.8, д.22... Показать все
Смерть
Неизвестно