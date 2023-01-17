Старкова Ефимия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Ефимия Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

22.11.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Старков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Иван Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.11.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.11.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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