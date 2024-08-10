Елена Степановна 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти08.03.1850 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Степан Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1843 ст.
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1850 ст.