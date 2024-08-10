Елена Степановна 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Степановна 1 жена

Елена Степановна 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

08.03.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Степан Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1843 ст.

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1850 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.