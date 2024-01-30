Пеннер (Мартенс) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеннер (Мартенс) Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1863

Дата смерти

30.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1863

Отец: Мартенс Яков

Мать: Мартенс Маргарита

Рождение ребёнка
28.02.1902

Дочь: Нейдорф Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пеннер Иван Андреевич

Зелёное Поле, Дніпропетровська область
Смерть
30.11.1904
Дубровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
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