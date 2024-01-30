Пеннер (Мартенс) Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1863
Дата смерти30.11.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1863
Отец: Мартенс Яков
Мать: Мартенс Маргарита
Рождение ребёнка
28.02.1902
Дочь: Нейдорф Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пеннер Иван Андреевич
Зелёное Поле, Дніпропетровська область
Смерть
30.11.1904
Дубровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область