Рязанцев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.2020
Дочь: Рязанцева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2022
Сын: Рязанцев Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности