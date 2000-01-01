Гуменская (Базилевская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуменская (Базилевская) Мария

Гуменская (Базилевская) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гуменский Теофилий Иванович

Отец ребёнка: Гуменский Иван

Млавский уезд Плоцкой губернии Царства Польского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменский Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close