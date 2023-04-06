Беляев Анисим Борисович
Место рождения
Дата рождения14.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Беляев Борис Петрович
Мать: Беляева Агафья Андреевна
Дочь: Матрона Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Сын: Беляев Афанасий Анисимович
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Сын: Беляев Алексей Анисимович
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Маляревская Надежда Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Власович Феодора Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Наталья Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Смирнова Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна
Дочь: Агафья Анисимовна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна