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Беляев Анисим Борисович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1842

Отец: Беляев Борис Петрович

Мать: Беляева Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
22.03.1865

Дочь: Матрона Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
25.09.1867

Сын: Беляев Сергей Анисимович

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
18.01.1870

Сын: Беляев Афанасий Анисимович

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Беляев Алексей Анисимович

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Маляревская Надежда Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Власович Феодора Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
20.08.1884

Дочь: Наталья Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
20.08.1884

Дочь: Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Беляев Семен Анисимович

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Смирнова Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Агафья Анисимовна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Феодосия Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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