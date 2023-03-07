Сырчина Анастасия Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиМежду 1835 и 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агафия Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Варвара Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
25.07.1807 ст.
Сын: Сырчин Дометий Феопемптов
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Харитинья Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
30.09.1808 ст.
Дочь: Феврония Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Сырчин Евфимий Феопемптов
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Сырчин Пахом (Николай) Феопемптов
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Васса Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марфа Феопемптова
Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1844