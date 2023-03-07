Сырчина Анастасия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырчина Анастасия Исаева

Сырчина Анастасия Исаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Между 1835 и 1844

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агафия Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Варвара Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
25.07.1807 ст.

Сын: Сырчин Дометий Феопемптов

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Харитинья Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
30.09.1808 ст.

Дочь: Феврония Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сырчин Евфимий Феопемптов

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сырчин Пахом (Николай) Феопемптов

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сырчин Иван Феопемптов

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Васса Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марфа Феопемптова

Отец ребёнка: Сырчин Феопемпт Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Феопемпт Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close