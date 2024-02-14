Абдулмазитов Кинзябулат
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1813
Дата смерти15.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Биккинин Абдулмазит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазитов Мухаметзариф Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазитов Мухаметгариф Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мазитов Гатаулла Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мазитов Гайниятулла Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мазитов Зиниятулла Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Рождение ребёнка
01.01.1865
Сын: Мазитов Мухаметюсуп Кинзябулатович
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Мазитова) Галима Кинзибулатовна
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Смерть
15.03.1885