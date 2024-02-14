Абдулмазитов Кинзябулат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитов Кинзябулат

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Биккинин Абдулмазит

Мать: Биккинина (Бикулова) Ханифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Мухаметзариф Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Мухаметгариф Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мазитов Гатаулла Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мазитов Гайниятулла Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мазитов Зиниятулла Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Мазитов Мухаметюсуп Кинзябулатович

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Мазитова) Галима Кинзибулатовна

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Смерть
15.03.1885

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