Дубенко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1945
Рождение ребёнка
19.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубенко Михаил Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубенко Михаил Александрович
Место жительства
Неизвестно
Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно