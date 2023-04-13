Дубенко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубенко Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1945

Муж: Дубенко Михаил Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубенко Михаил Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубенко Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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