Дубенко Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубенко Михаил Александрович

Место рождения

Китченковка, Харківська область

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

25.03.1978

Пол

Мужской

Отец

До 1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.
До 1925 г.р.
До 1914 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Дубинко Александр Данилович

Мать: не указана

Китченковка, Харківська область
Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенко Ирина Васильевна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1938

Жена: Дубенко Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенко Ирина Васильевна

Китченковка, Харківська область
Бракосочетание
До 1945

Жена: Дубенко Ольга

Рождение ребёнка
19.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенко Ольга

Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенко Ольга

Бракосочетание
После 1952

Жена: Дубенко Юлия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Управленец
Место жительства
Неизвестно
Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
25.03.1978
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