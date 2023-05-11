Дубенко Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.09.1914
Дата смерти25.03.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914
Отец: Дубинко Александр Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенко Ирина Васильевна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1938
Жена: Дубенко Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенко Ирина Васильевна
Бракосочетание
До 1945
Жена: Дубенко Ольга
Рождение ребёнка
19.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенко Ольга
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенко Ольга
Бракосочетание
После 1952
Жена: Дубенко Юлия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Управленец
Место жительства
Неизвестно
Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
25.03.1978