Поддубный Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Поддубный Иван Иванович
Мать: не указана
Дочь: Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Поддубная Ефимия Ивановна
Сын: Поддубный Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Ефимия Ивановна
Сын: Поддубный Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Евдокия Кондратьевна
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Поддубная Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Сын: Поддубный Стефан Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Сын: Поддубный Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Дочь: Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Сын: Поддубный Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна
Сын: Поддубный Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна