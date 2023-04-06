Поддубный Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоддубный Сергей Иванович

Поддубный Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: Поддубный Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1863

Дочь: Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Поддубная Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1865

Сын: Поддубный Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1871

Сын: Поддубный Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Поддубная Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
29.06.1874

Сын: Поддубный Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.03.1877

Сын: Поддубный Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.11.1878

Сын: Поддубный Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.06.1881

Сын: Поддубный Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.06.1884

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Поддубный Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.05.1887

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.06.1890

Сын: Поддубный Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Елизавета Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Евдокия Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close