Кудьярова (Рудь) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудьярова (Рудь) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудь Николай

Мать: Рудь Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кудьяров Борис

Чита, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудьяров Борис

Отец ребёнка: Кудьяров Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудьяров Николай

Отец ребёнка: Кудьяров Борис

Смерть
Неизвестно
Чита, Россия
Похороны
Неизвестно
Атамановка
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