Кудьярова (Рудь) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудь Николай
Мать: Рудь Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кудьяров Борис
Чита, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудьяров Борис
Отец ребёнка: Кудьяров Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудьяров Николай
Отец ребёнка: Кудьяров Борис
Смерть
Неизвестно
Чита, Россия
Похороны
Неизвестно
Атамановка