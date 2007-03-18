Бебелина (Юдина) Таиса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1939
Дата смерти18.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1958
Сын: Бебелин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Бебелин Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца