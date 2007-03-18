Бебелина (Юдина) Таиса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина (Юдина) Таиса Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1939

Дата смерти

18.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1958

Сын: Бебелин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Бебелин Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Анатолий Федорович

Смерть
18.03.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца
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