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Востриков Матвей Кириллович
Востриков Матвей Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Пол
Мужской
Отец
Востриков Кирилл Николаевич
1824 г.р.
Мать
Вострикова Христинья Тарасовна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Востриков Кирилл Николаевич
Мать:
Вострикова Христинья Тарасовна
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