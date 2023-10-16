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Востриков Матвей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Востриков Кирилл Николаевич

Мать: Вострикова Христинья Тарасовна

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