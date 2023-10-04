Эпп Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1904
Дочь: Петерс Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Ноколай поль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпп Генрих Яковлевич
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпп Герман Яковлевич
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизабет Яковлевна
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпп Абрам Яковлевич
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпп Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно