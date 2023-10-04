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Эпп Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1904

Дочь: Петерс Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Ноколай поль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Генрих Яковлевич

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Герман Яковлевич

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизабет Яковлевна

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Абрам Яковлевич

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Корнелиус Яковлевич

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпп Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Эпп Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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