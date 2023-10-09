Антонова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Ивановна

Место рождения

д.Луцкое

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Луцкое
Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Антонов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1850

Дочь: Антонова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Антонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Антонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Антонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1862

Сын: Антонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович

Смерть
19.07.1898
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