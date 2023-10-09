Антонова Анна Ивановна
Место рожденияд.Луцкое
Дата рождения1830
Дата смерти19.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1850
Рождение ребёнка
04.11.1850
Дочь: Антонова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Антонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1862
Отец ребёнка: Антонов Пётр Петрович
Смерть
19.07.1898