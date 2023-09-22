Володина (Макушина) Соломония Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Макушина) Соломония Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Макушин Ефим Зиновьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1860

Муж: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1862

Дочь: Володина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1864

Сын: Володин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1865

Дочь: Володина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Володин Илья Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1870

Дочь: Володина Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1871

Сын: Володин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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