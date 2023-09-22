Володина (Макушина) Соломония Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Макушин Ефим Зиновьевич
Бракосочетание
07.10.1860
Рождение ребёнка
23.10.1862
Дочь: Володина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.02.1864
Сын: Володин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.06.1865
Дочь: Володина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.07.1868
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.06.1870
Дочь: Володина Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.11.1871
Отец ребёнка: Володин Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно