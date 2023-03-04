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Кислицын Мартын Иванович
Кислицын Мартын Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1673
Дата смерти
После 1678
Пол
Мужской
Отец
Кислицын Иван Давидович
1642 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец:
Кислицын Иван Давидович
Мать: не указана
Смерть
После 1678
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