Воронина (Яковлева) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Яковлева) Татьяна Вячеславовна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

23.09.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1977

Отец: Яковлев Вячеслав Валентинович

Мать: Яковлева Валентина Васильевна

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
08.08.1998

Муж: Воронин Дмитрий Викторович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
08.08.1998

Муж: Воронин Дмитрий Викторович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Викторович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Викторович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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