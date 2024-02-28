Воронина (Яковлева) Татьяна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения23.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1977
Бракосочетание
08.08.1998
Бракосочетание
08.08.1998
Рождение ребёнка
15.09.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
31.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Викторович