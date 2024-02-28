Арапов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1937
Дата смерти26.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аропов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арапов Николай Александрович
Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арапова Вера Нескань
Смерть
26.07.1979