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Арапов Александр Алексеевич

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.07.1937

Дата смерти

26.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1937

Отец: Арапов Алексей Феодорович

Мать: Арапова Ефимья Кузьминична

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арапов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аропов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арапов Николай Александрович

Мать ребёнка: Арапова Вера Нескань

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Вера Нескань

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.07.1979
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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