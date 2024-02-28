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Федосья Семеновна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1724 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Семен Титович

Мать: Агрипина Карпова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
13.02.1755 ст.

Муж: Иван Васильевич

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#961
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Упоминание
1782
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Смерть
Неизвестно
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