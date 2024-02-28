Федосья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Семен Титович
Мать: Агрипина Карпова
Бракосочетание
13.02.1755 ст.
Муж: Иван Васильевич
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#961
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Упоминание
1782
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Смерть
Неизвестно