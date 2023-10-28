Колесник Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Фекла Павловна

Колесник Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Муж: Колесник Никифор Павлович

Рубленое, Харківська область
Место жительства
С 1870 ст.
Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
02.02.1879 ст.

Сын: Колесник Семен Никифорович

Отец ребёнка: Колесник Никифор Павлович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.

Сын: Колесник Павел Никифорович

Отец ребёнка: Колесник Никифор Павлович

Потихоново, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close