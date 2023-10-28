Колесник Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Рубленое, Харківська область
Место жительства
С 1870 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1879 ст.
Сын: Колесник Семен Никифорович
Отец ребёнка: Колесник Никифор Павлович
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.
Сын: Колесник Павел Никифорович
Отец ребёнка: Колесник Никифор Павлович
Смерть
Неизвестно