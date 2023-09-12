Летичева Анна Федоровна
Место рожденияДеревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Дата рождения23.10.1917 ст.
Дата смерти01.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1917 ст.
Отец: Осипов Федор Антонович
Мать: Осипова Аксиния Ивановна
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
01.04.1988
Деревня Вишенки, Бабынинский район, Калужская область