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Летичева Анна Федоровна

Место рождения

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

23.10.1917 ст.

Дата смерти

01.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1917 ст.

Отец: Осипов Федор Антонович

Мать: Осипова Аксиния Ивановна

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
01.04.1988
Деревня Вишенки, Бабынинский район, Калужская область
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