Зверев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Священник

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зверев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Зверева Прасковья (Параскева) Георгиевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зверева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Зверева Прасковья (Параскева) Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Прасковья (Параскева) Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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