Зверев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Священник
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Зверева Прасковья (Параскева) Георгиевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зверева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Зверева Прасковья (Параскева) Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно