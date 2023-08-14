Чернятьев Парамон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьев Парамон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернятьев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Данилова Матрона Парамонова

Мать ребёнка: Чернятьева Ксения Александрова

Вершинята, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Сын: Чернятьев Илья Парамонов

Мать ребёнка: Чернятьева Ксения Александрова

Вершинята, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Вершинята назывались починок 3й Манинский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернятьева Ксения Александрова

Смерть
Неизвестно
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