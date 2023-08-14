Чернятьев Парамон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернятьев Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Данилова Матрона Парамонова
Мать ребёнка: Чернятьева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Чернятьева Ксения Александрова
Вершинята назывались починок 3й Манинский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно