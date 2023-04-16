Савоськина (Борисова) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1922
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922
Отец: Борисов Владимир
Мать: Борисова Алёна
Рождение ребёнка
22.07.1946
Дочь: Кривошеина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1948
Дочь: Аверьянова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1952
Сын: Савоськин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004