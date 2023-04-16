Савоськина (Борисова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськина (Борисова) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1922

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922

Отец: Борисов Владимир

Мать: Борисова Алёна

Рождение ребёнка
22.07.1946

Дочь: Кривошеина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1948

Дочь: Аверьянова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1952

Сын: Савоськин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савоськин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоськин Николай Михайлович

Смерть
2004
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