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Голыгин Василий Миронович

Место рождения

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Голыгин Мирон Саввович

Мать: Голыгина Анна Григорьевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Голыгина Анна Георгиевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
10.09.1919

Сын: Голыгин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Голыгина Анна Георгиевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Анна Георгиевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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