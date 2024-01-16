Голыгин Василий Миронович
Место рожденияд. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Голыгин Мирон Саввович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Голыгина Анна Георгиевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
10.09.1919
Сын: Голыгин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Голыгина Анна Георгиевна
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голыгина Анна Георгиевна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно