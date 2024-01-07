Малышева (Малышева (Малышки/Малышок)) Прасковья (Параскева Праскева) (Параскева Праскева) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Малышев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1913
Дочь: Мосаленко Анна Павловна
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
28.08.1914
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
17.08.1918
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Молотков Или Малышев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойняшка 2 Пара 2Я
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двойняшка 2 Пара 1Я Ольга
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойняшка 1 Пара 2Я
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двойняшка 1 Пара 1Я
Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
селение Сокольники (деревня Селюты/Сялюты), Витебский район, Беларусь
Похороны
Неизвестно
селение Сокольники (деревня Селюты/Сялюты), Витебский район, Беларусь