Малышева (Малышева (Малышки/Малышок)) Прасковья (Параскева Праскева) (Параскева Праскева) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Малышева (Малышки/Малышок)) Прасковья (Параскева Праскева) (Параскева Праскева) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Малышев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1913

Дочь: Мосаленко Анна Павловна

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Молотков Иван Павлович

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
17.08.1918

Сын: Молотков Максим Павлович

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Молотков Или Малышев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье, Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойняшка 2 Пара 2Я

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двойняшка 2 Пара 1Я Ольга

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

деревня Бабье (Бабья, Бабье-Крутое), Велижский район, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойняшка 1 Пара 2Я

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двойняшка 1 Пара 1Я

Отец ребёнка: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотков (молотки) Павел (Павлюк)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
селение Сокольники (деревня Селюты/Сялюты), Витебский район, Беларусь
Похороны
Неизвестно
селение Сокольники (деревня Селюты/Сялюты), Витебский район, Беларусь
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