Свищев Тит Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвищев Тит Васильевич

Свищев Тит Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Свищев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Свищева Марина Титовна

Мать ребёнка: Свищева Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Свищев Степан Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Пушкарская Марфа Титовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Свищев Иван Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: Свищева Параскева Титовна

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Свищева Матрона Титовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1854

Сын: Свищев Иван Титович

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1855

Сын: Свищев Иван Титович

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1857

Сын: Свищев Митрофан Титович

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1860

Дочь: Свищева Дарья Титовна

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Свищев Яков Титович

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1862

Дочь: Свищева Анна Титовна

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Гликерия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close