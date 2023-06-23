Свищев Тит Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Свищев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Свищева Марина Титовна
Мать ребёнка: Свищева Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Пушкарская Марфа Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Свищев Иван Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: Свищева Параскева Титовна
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Свищева Матрона Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1854
Сын: Свищев Иван Титович
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.02.1855
Сын: Свищев Иван Титович
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1857
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Дочь: Свищева Дарья Титовна
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Сын: Свищев Яков Титович
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1862
Дочь: Свищева Анна Титовна
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свищева Гликерия
Смерть
Неизвестно