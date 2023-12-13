Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кухтин Василий Захарович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Кухтин Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кухтин Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно