Конов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1928
Дата смерти08.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Феодоровна
Смерть
08.05.1981