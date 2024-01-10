Конов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1928

Дата смерти

08.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Феодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Феодоровна

Смерть
08.05.1981
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