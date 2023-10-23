Давидчук (Сехина) Христина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидчук (Сехина) Христина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1896

Дата смерти

28.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896

Отец: Сехин Максим Матвеевич

Мать: Сехина Пелагея Нестеровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сорокан Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
08.04.1926

Дочь: Вершинина Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Азарова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Воронина Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Давидчук Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Гавриловна

Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидчук Гаврила Сидорович

Смерть
28.02.1983
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