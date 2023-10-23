Давидчук (Сехина) Христина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1896
Дата смерти28.02.1983
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896
Отец: Сехин Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сорокан Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
08.04.1926
Дочь: Вершинина Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Азарова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Воронина Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Давидчук Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Гавриловна
Отец ребёнка: Давидчук Гаврила Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1983