Сычев Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1934
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1936
Сын: Сычев Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.10.1940
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
1941
Первый призыв. Последнее место службы 24сп.
Рождение ребёнка
21.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
Около 16.02.1943
Призван второй раз. Направлен в п. Ахуны в составе команды 163. Ранен 12.09.43 прибыл в ЭГ 3359 , последнее место службы 530 сп (156сд).
Военная награда
31.07.1944
Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Дата поступления на службу: __.__.1941 Место призыва: Камешкирский РВК, Пензенская обл., Камешкирский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: скл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно