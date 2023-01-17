Сычев Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Николай Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1934

Сын: Сычев Павел Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.11.1936

Сын: Сычев Александр Николаевич

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Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.10.1940

Сын: Сычев Егор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
1941
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Первый призыв. Последнее место службы 24сп.
Рождение ребёнка
21.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
Около 16.02.1943
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Призван второй раз. Направлен в п. Ахуны в составе команды 163. Ранен 12.09.43 прибыл в ЭГ 3359 , последнее место службы 530 сп (156сд).
Военная награда
31.07.1944
Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Дата поступления на службу: __.__.1941 Место призыва: Камешкирский РВК, Пензенская обл., Камешкирский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: скл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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