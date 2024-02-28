Кузнецов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Работал то ли в НКВД, то ли в милиции.
Развод
Неизвестно
Жена: Валентина
По слухам, подделал паспорт, что не был женат, и уехал на Украину, где женился еще раз.
Смерть
Неизвестно