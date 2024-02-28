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Кузнецов Иван Андреевич

Место рождения

Бабяково, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Андрей Иванович

Мать: Кузнецова Евдокия Васильевна

Бабяково, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Работал то ли в НКВД, то ли в милиции.
Развод
Неизвестно

Жена: Валентина

По слухам, подделал паспорт, что не был женат, и уехал на Украину, где женился еще раз.
Смерть
Неизвестно
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