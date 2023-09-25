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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1923

Дочь: Кемеж Ольга

Отец ребёнка: Задорожный Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задорожный Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Владимир

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