Самохинъ Акимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Акимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

10.12.1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Самохинъ Самойла Романовъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Самохинъ Леонтий

Мать ребёнка: Самохина Христина Тимофеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Самохина Христина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Христина Тимофеева

Смерть
10.12.1804
Ляхово
Причина смерти: отъ чахотки
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