Самохинъ Акимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти10.12.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Самохинъ Самойла Романовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Самохинъ Леонтий
Мать ребёнка: Самохина Христина Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Самохина Христина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1804
Ляхово
Причина смерти: отъ чахотки