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(Самохинъ) Матрена
(Самохинъ) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Самохинъ Акимъ
1741 г.р.
Мать
Самохина Христина Тимофеева
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Самохинъ Акимъ
Мать:
Самохина Христина Тимофеева
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