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(Самохинъ) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Самохинъ Акимъ

Мать: Самохина Христина Тимофеева