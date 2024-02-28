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Бондарев Феодор Карпович

Место рождения

Верхняя Сыроватка, Сумська область

Дата рождения

07.02.1861 ст.

Дата смерти

27.11.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1861 ст.

Отец: Бондарев Карп Петрович

Мать: Бондарева Мария Васильевна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
Сын казенного крестьянина слободы Верхней Сыроватки Карпа Петрова Бондарева и законной жены его Марии Васильевны
Крещение
08.02.1861 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемник казенный крестьянин слободы Верхняя Сыроватка Корнилий Пудов Бондарев.
Смерть
27.11.1861 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
корь
Похороны
29.11.1861 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния
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