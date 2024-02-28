Бондарев Феодор Карпович
Место рождения
Дата рождения07.02.1861 ст.
Дата смерти27.11.1861 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1861 ст.
Отец: Бондарев Карп Петрович
Сын казенного крестьянина слободы Верхней Сыроватки Карпа Петрова Бондарева и законной жены его Марии Васильевны
Крещение
08.02.1861 ст.
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемник казенный крестьянин слободы Верхняя Сыроватка Корнилий Пудов Бондарев.
Смерть
27.11.1861 ст.
корь
Похороны
29.11.1861 ст.
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния