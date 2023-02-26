Феодосия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти24.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1820
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Азарий (Георгиев)
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1831
Дочь: Елена Георгиева
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
18.05.1834
Сын: Константин Егоров
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1837
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Егор Васильев
Смерть
24.02.1853