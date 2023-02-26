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Феодосия Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

24.02.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1820

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Егор Васильев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Азарий (Георгиев)

Отец ребёнка: Егор Васильев

Рождение ребёнка
27.07.1831

Дочь: Елена Георгиева

Отец ребёнка: Егор Васильев

Рождение ребёнка
18.05.1834

Сын: Константин Егоров

Отец ребёнка: Егор Васильев

Рождение ребёнка
05.03.1837

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Васильев

Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Егор Васильев

Смерть
24.02.1853
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