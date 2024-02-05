Федосья Косьмина
Место рожденияд. Коровья голова Муромской округи
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиОколо 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Косьма
Мать: не указана
д. Коровья голова Муромской округи
Рождение ребёнка
1745
Сын: Федор Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нестер Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Катерина Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Естифей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Катеринаже Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий
д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Около 1782
д. Кондаково, Меленковский уезд