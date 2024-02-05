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Федосья Косьмина

Место рождения

д. Коровья голова Муромской округи

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Около 1782

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Косьма

Мать: не указана

д. Коровья голова Муромской округи
Рождение ребёнка
1745

Сын: Федор Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Нестер Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Катерина Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Естифей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Катеринаже Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий

д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Около 1782
д. Кондаково, Меленковский уезд
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