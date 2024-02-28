Михайлищева (Жилякова) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1836
Рождение ребёнка
27.11.1836
Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев
Рождение ребёнка
27.01.1838
Дочь: Ксения Евграфова
Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев
Рождение ребёнка
19.01.1840
Сын: Михайлищев Макарий Евграфов
Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев
Смерть
Неизвестно