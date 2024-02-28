Михайлищева (Жилякова) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Жилякова) Анна Яковлева

Место рождения

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1836

Муж: Михайлищев Евграф Андреев

Рождение ребёнка
27.11.1836

Сын: Михайлищев Яков Евграфов

Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1838

Дочь: Ксения Евграфова

Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1840

Сын: Михайлищев Макарий Евграфов

Отец ребёнка: Михайлищев Евграф Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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