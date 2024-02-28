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Николай Богданов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.05.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1814 ст.

Отец: не указан

Мать: Марфа Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Крещение
04.05.1814 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: помещицы А.Г.Казицкой дворовый человек Ефим Стефанов и Гаврилы Иванова жена Анисья Иванова.
Смерть
Неизвестно
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