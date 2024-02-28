Николай Богданов
Место рождения
Дата рождения03.05.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1814 ст.
Отец: не указан
Мать: Марфа Иванова
Незаконнорожденный.
Крещение
04.05.1814 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: помещицы А.Г.Казицкой дворовый человек Ефим Стефанов и Гаврилы Иванова жена Анисья Иванова.
Смерть
Неизвестно