Bolderoff Болдырев Андрей Евдокимович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1838
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых