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Bolderoff Болдырев Андрей Евдокимович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Bolderoff Болдырев Евдоким Матвеев

Мать: Болдырева Прасковья Аверьянова

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых
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