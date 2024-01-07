Кудряшова Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Валентина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Федоров Никита Федорович

Мать: Федорова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кудряшов Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Кудряшов Лазарь Кузьмич

Дубки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Кудряшов Юрий Лазаревич

Отец ребёнка: Кудряшов Лазарь Кузьмич

Никольское, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
2021
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