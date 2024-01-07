Кудряшова Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кудряшов Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Кудряшов Лазарь Кузьмич
Дубки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Кудряшов Лазарь Кузьмич
Никольское, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
2021