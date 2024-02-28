Юрченко (Свиноухова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
ГАЗО, Ф - 5593-2-190, Вознесенская церковь, м/к-1885г, запись-20,кадр-910,,пленка-7812400 (с 868)
Рождение ребёнка
19.01.1890
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
30.10.1891
Дочь: Зиновия Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: Юрченко Иларион Маркович
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ерещенко Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
02.02.1899
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
02.07.1901
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Агафия Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: Сиклитикия Марковна
Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно