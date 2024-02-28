Юрченко (Свиноухова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Свиноухова) Мария Григорьевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

ГАЗО, Ф - 5593-2-190, Вознесенская церковь, м/к-1885г, запись-20,кадр-910,,пленка-7812400 (с 868)
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Юрченко Ефим Маркович

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
30.10.1891

Дочь: Зиновия Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: Юрченко Иларион Маркович

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ерещенко Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
02.02.1899

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Юрченко Кузьма Маркович

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Агафия Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Сиклитикия Марковна

Отец ребёнка: Юрченко Марк Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Марк Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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