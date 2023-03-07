Гаврин Тимофей Ермолаев
Место рождениядеревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти12.10.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Рубцова Ефимия Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1888 ст.