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Гаврин Тимофей Ермолаев

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Место рождения

деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

12.10.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гаврин Артемий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рубцова Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

деревня Борнукова, Городищенский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
12.10.1888 ст.
Самара, Самара, Самарская область
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