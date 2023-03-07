Марфа Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Исидоров

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Афанасий Исидоров

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Широкова Марина Исидорова

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Чистков Алексей Исидоров

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Чистков Мина Исидоров

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Пётр Исидоров

Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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