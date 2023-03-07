Марфа Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Исидоров
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Афанасий Исидоров
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Широкова Марина Исидорова
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Исидоров
Отец ребёнка: Чистков Исидор Марков
Смерть
Неизвестно